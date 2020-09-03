ناطحات سحاب "العلمين الجديدة" تزين الساحل الشمالى بعدما كانت منطقة خطر..صور

كتبت إيمان علي - تصوير السعودى محمود

تشهد منطقة الساحل الشمالى، تطورا غير مسبوق بظهور مدينة العلمين الجديدة للنور، أحدث مدن الجيل الرابع ومخطط لها أن تكون مدينة عالمية على أرض مصرية، وبمثابة بوابة مصر على إفريقيا، ومن المقرر أن يصل ارتفاع أبراج العلمين الجديدة لـ 42 دورا، وستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية، ومن العلامات البارزة على شاطئ البحر المتوسط.



العلمين الجديدة

وعلى طول الساحل الشمالي أضافت ناطحات السحاب في مدينة العلمين الجديدة طابع مميز للشواطئ التي تطل على البحر المتوسط، وهو ما ساعد بشكل كبير في تحول الشواطئ الى منظر عالمي في رؤية المدينة الجديدة التي ستصبح مركز لاستقطاب عدد كبير من السائحين داخليا وخارجياً.





ويتضمن المشروع منطقة للأبراج الشاطئية وآخرى منطقة ترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، بجانب تنفيذ كمبوند سكنى تجارى بالمنطقة الشاطئية، بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات)، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

وتتضمن مشروعات العلمين الجديدة، مشروعات الجامعة الاهلية وكومبوند 700 فدان والداون تاون ومنطقة الأبراج الشاطئية والمدينة التراثية والحي اللاتيني.

ويواصل القائمون على تصميم وتنفيذ مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي تنفيذ تحديات وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انشاء مدينة عالمية على أرض مصرية في وقت قياسي، لتنافس المدن العملاقة في جميع انحاء العالم.

وقد تم افتتاح بعض الخدمات الحيوية في المدينة مثل تواجد هايبر ماركت ومجمع سينمات وفنادق كريستال أن وشواطئ على أعلى مستوي من الرفاهية وبنوك عالمية، بالإضافة إلى وجود سينما خاصة بالسيارات الجديدة، بإشراف مستمر على مدار الساعة من اللواء محمد امين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية، لتنفيذ توجيهات الرئيس باكتمال تصميم المدينة على المعايير العالمية.

ويأتى هذا المشروع ليمثل إعجاز حقيقى حيث تحولت منطقة الساحل الشمالى من حقل للألغام يمتد لآلاف الأفدنة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وظلت هكذا إلى أن قررت الدولة بإرادة وعزيمه التصدى لذلك ونزع الألغام لاستغلال هذه المساحة فى مشروع حيوى ضخم يخطط له أن يكون سياحى عالمى .

وبدأت مدينة العلمين الجديدة في استقبال عدد كبير من المواطنين في سينما السيارات التي تم افتتاحها مؤخراً داخل المدينة، والتي تتمركز في وسط المدينة ويمكن لرواد السينما بمشاهدة الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب التي تتميز بها المدينة.



