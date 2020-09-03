اليوم السابع
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نائب المفوضية الأوروبية يشيد بدور مصر في المنطقة بعد لقائه السيسي

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:54 م
نائب المفوضية الأوروبية يشيد بدور مصر في المنطقة بعد لقائه السيسي الرئيس المصرى وجوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

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علق جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على زيارته اليوم للقاهرة، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن مصر تلعب دورًا رئيسياً في المنطقة.
 
 وعلى حسابه الرسمي بموقع تويتر، نشر جوزيب بوريل صورته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلآ: زيارة مهمة للقاهرة بتبادل عميق مع الرئيس السيسي، حيث تلعب مصر دورًا رئيسيًا في المنطقة ، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز العلاقات ولزيادة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي ومصر شركاء أقوياء.
 
وكان  سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، قد استقبل جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لعقد جلسة مباحثات في قصر التحرير تلاها مؤتمر صحفى مشترك.
 
وأعرب الوزير شكري عن التقدير للجهود المبذولة في إطار المسار الاقتصادي الذي يستهدف التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن مسألة إدارة الثروة وعدالة توزيعها بما يصون مقدرات الشعب الليبي وموارده.
 

جوزيب بوريل

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الاوروبى

لقاء جوزيب بالسيسي

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