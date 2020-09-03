موظف سابق بالأمم المتحدة يخضع للتحقيق فى أمريكا بتهمة الاغتصاب

أعلن الإدعاء الفيدرالى في مانهاتن، إن موظفًا سابقًا في الأمم المتحدة يخضع للتحقيق بتهم تتعلق بعدة اعتداءات جنسية زعم أنه ارتكبها فى العراق ومصر والولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن كريم الكرانى 37 عامًا، وهو من نيوجيرسى، ليس متهم بشكل مباشر بالاعتداء الجنسى، وإنه متهم بالكذب وحجب الأدلة المادية عن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين جاءوا لاستجوابه.

وفي عام 2016، روت امرأة أن الكراني خدرها واعتدى عليها جنسيًا بعدما فقدت وعيها في شقته بالعراق، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. وكشف المحققون نمطًا من جرائم مماثلة ارتكبها الكراني بحق 5 نساء أخريات بين عامي 2009 و2016. وعندما استعاد الضحايا رشدهم، أخبرهم بالأفعال الجنسية التي تعرضوا لها ، على حدّ قولها. ولم تحدد لائحة الاتهام هوية الضحايا المزعومين ، أو تحت أي ظروف يُزعم أن السيد الكراني التقى بهم. ويواجه الكراني عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لكل تهمة، إذا ثبتت إدانته.

وعمل كرانى في مجال التنمية منذ 2005 في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من 2013 إلى 2016 ، ثم كأخصائي اتصالات في الأمم المتحدة حتى استقالته في مارس 2018 - ووجهت إليه تهمتان منها مخالفة اليمين الذى حلفه عندج توليه منصبه، وكل منهما عقوبة أقصاها 5 سنوات في السجن. وقبض عليه في نيو جيرسى.