موجز الاقتصاد.. المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 3 - 9 - 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، أبرزها إقدام وزارة المالية على طرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه، وتصريح وزارة التخطيط حول رصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى من خلال الأقمار الصناعية، وأيضا اجتماع وزيرا التخطيط والإسكان لبحث كيفية استغلال أصول الدولة غير المستغلة ..وغيرها من الأخبار وهى كالتالى..

وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه. وذكرت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 5ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر13%، فيما بلغ أعلى عائد 521ر13% وسجل أقل عائد 4ر13%.

رصد مخالفات البناء والتعدى على الزراعات عبر الأقمار الصناعية.. فيديو

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيديو حول طبيعة عمل المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية والذى يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية.

مصادر بقطاع البترول تكشف تصدير 55 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو خلال 2019. كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن تصدير 55 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2019، حيث أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "أن عملية التصدير تمت من خلال مصنع إدكو لإسالة الغاز.

سعر الدولار ينخفض اليوم الخميس بمقدار قرشين لـ3 قروش.. ويسجل 15.78 جنيه بـcib

تشهد أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.80جنيه للشراء، و15.90جنيه للبيع مقابل 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى انخفض بمقدار 3 قروش ليسجل 15.78جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

الثروة الداجنة تكشف استقرار الأسعار بأقل مستوى لها والكيلو يبدأ من 16.5 جنيه

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 – 9 – 2020 استقرارا في الأسواق المحلية حيث سجل سعر الكيلو من المزرعة 16.5 جنيها وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن مازالت منخفضة في السوق المحلى وذلك بسبب عامل رئيسي وهو تراجع الطلب بالإضافة الى زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن .

وزيرة التجارة تعلن انضمام 34 شركة للاستفادة من مزايا اتفاقية الكويز

أكدت نيفين جامع وزيرة التجاة والصناعة، حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكى باعتباره أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية على مستوى العالم، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لكافة المصدرين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية العالمية الأمر الذى يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات التصدير.

وزيرا الإسكان والتخطيط يبحثان سبل إدارة أصول الدولة غير المستغلة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، ومسئولى الصندوق السيادي المصري.

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات للمرة الثانية اليوم.. وعيار 21 بـ848 جنيها للجرام

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعت للمرة الثانية بقيمة 7جنيهات ، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1937 دولارا، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

المالية تؤكد "جمارك الإسكندرية" أفرجت عن سيارات بـ 5,4 مليار جنيه فى أغسطس

أكد السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس الماضي، وهو الشهر العشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 5 مليارات و466 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و407 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.

العجز التجاري الأمريكي يقفز في يوليو لأعلى مستوى منذ 12 عاما

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو، في ظل زيادة قياسية في الواردات مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملا معوقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري قفز 18.9 بالمئة إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2008.