موجة غضب بعد اقتراح ترامب التصويت مرتين في ولاية نورث كارولاينا

رويترز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكان ولاية نورث كارولينا على محاولة التصويت مرتين في انتخابات الثالث من نوفمبر، مرة عن طريق البريد ومرة شخصيا، مما تسبب في حالة غضب لأن ترامب بدا وكأنه يحث علنا على ما يحتمل أن يكون تزويرا في أصوات الناخبين.

وقال ترامب في مقابلة، أمس الأربعاء، مع تلفزيون (دبليو.إي.سي.تي) في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا "دعوهم يرسلونها ودعوهم يذهبون للتصويت...وإذا كان النظام جيدًا كما يقولون، فمن الواضح أنهم لن يكونوا قادرين على التصويت" شخصيا.

وأكد ترامب مرارا وتكرارا، دون دليل، أن التصويت عبر البريد، الذي توسعت بعض الولايات في استخدامه بسبب وباء فيروس كورونا، من شأنه أن يزيد التزوير ويعطل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن تزوير أصوات الناخبين بأي طريقة أمر نادر للغاية في الولايات المتحدة.

والتصويت أكثر من مرة في أي انتخابات غير قانوني وفي بعض الولايات ومنها ولاية نورث كارولينا، لا يعد التصويت مرتين جريمة فحسب بل أيضا حث الآخرين على القيام بذلك. ولم يصدر تعليق بعد من مجلس الانتخابات في الولاية على تصريحات ترامب.

وبعد تصريحاته التي أثارت دهشة وغضب الديمقراطيين، قالت حملة ترامب والبيت الأبيض إن الرئيس لم يطلب من الناس التصويت مرتين.

وقالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز اليوم الخميس "الرئيس لا يقترح على أي شخص القيام بأي عمل غير قانوني...ما قاله بوضوح شديد هو التأكد من أن صوتك مسجل وإذا لم يكن الحال كذلك فعليك الذهاب للتصويت".

وكان ترامب الجمهوري في نورث كارولاينا أمس الأربعاء ضمن حملته الانتخابية. والولاية معروفة بأنها ساحة معركة لأن سكانها يمكن أن يميلوا إما للجمهوريين أو الديمقراطيين ولأنها تلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن ترسل بطاقات الاقتراع بالبريد في نورث كارولينا غدا الجمعة.