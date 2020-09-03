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مهمة طارئة لخفر سواحل اليابان بالمحيط الهادي لإنقاذ 5800 بقرة مفقودة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:59 م
مهمة طارئة لخفر سواحل اليابان بالمحيط الهادي لإنقاذ 5800 بقرة مفقودة خفر سواحل
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إنه قد تعرضت المنطقة الواقعة في بحر الصين الشرقي لضرب الإعصار القوي، وهو ما يعادل إعصار من الفئة الرابعة مع رياح لا تقل عن 130 ميلاً في الساعة، في الوقت الذي فقدت فيه السفينة التي ترفع علم بنما نيوزيلندا وابحرت في الـ17 أغسطس وعلى متنها 43 بحار من 3 جنسيات مختلفة و 5800 بقرة

وتم العثور على بحار واحد والذي تم إنقاذه في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بعد أكثر من نصف يوم في المياه، وقال خفر السواحل إنه في حالة جيدة.

Japan Coast Guard Searching for Missing Ship with 43 Sailors, 5,800 Cows Aboard - Other Media news - Tasnim News Agency

 

كانت السفينة التي يبلغ طولها 133.6 متر  وعلى متنها 39 فلبيني ونيوزيلندي واثنان أستراليان، تبحر من نابير في نيوزيلندا إلى تانجشان بالصين، وفقًا للسلطات في الدول الثلاث.

وأكدت وزارة الخارجية الفلبينية أن البحار الذي تم إنقاذه كان فلبينيًا، مضيفة أن قنصليتها العامة في أوساكا تراقب الموقف وتنسق مع خفر السواحل الياباني الذي كان يطلق مهمة بحث وإنقاذ ثانية.

قالت إحدى مجموعات حقوق الحيوان النيوزيلندية إن الحادثة توضح سبب عدم السماح بتصدير الحيوانات الحية.

وقالت ماريان ماكدونالد، مديرة الحملات في مجموعة حقوق الحيوان: "ما كان يجب أن تكون هذه الأبقار في البحر على الإطلاق. وما زاد الطين بلة ، من المحتمل أن تكون جميعها حوامل"، وأضافت "هذه أزمة حقيقية ، وقلوبنا مع أسر الطاقم البالغ عددهم 43 الذين فقدوا على متن السفينة".

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن العاصفة قد تكون ثالث أكبر عاصفة تضرب البلاد منذ أن بدأت الأرقام القياسية قبل 70 عامًا تقريبًا.


المحيط الهادي

حقوق الحيوان

خفر السواحل

اليابان

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