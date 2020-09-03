منظمو أولمبياد طوكيو يؤكدون إمكانية تنظيمها دون انتظار لقاح كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت حكومة اليابان إنها تتوقع أن تقوم بتطعيم البلد كلها ضد فيروس كورونا بحلول منتصف العام المقبل، لكن حتى لو لم يحدث هذا، فإن منظمى أولمبياد طوكيو المؤجلة يصرون على إمكانية المضى قدما فى دورة الألعاب، ربما بعدد محدد من الجمهور، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وقال توشيرو موتو، رئيس أولمبياد طوكيو 2020: "لا نعتقد أن اللقاح شرط أساسى لإقامة الأولمبياد"، سيكون من المفيد أن يتم تطوير لقاح فعال بحلول العام المقبل، ونأمل أن يكون هذا هو الحال.

وقبل أكثر من 10 أشهر على الموعد المحدد لافتتاح الأولمبياد المقرر فى 24 يوليو 2021، قال موتو إنه سيكون من شدة التفاؤل الافتراض أن قضية فيروس كورونا ستكون شيئا من الماضى بحلول الصيف المقبل.

وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الخطط الخاصة بالأولمبياد تتطور على ما يبدو على طول مسارات متوازية، فتقول الحكومة إنها أبرمت صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك لتأمين 120 مليون جرعة من لقاحها لـ60 مليون شخص بحلول يونيو من العام المقبل إذا نجحت التجارب السريرية.

وقد وافقت على شراء 120 جرعة من لقاح أخر من شركة الأدوية البريطانية أسترازينكا العام المقبل، على أن يتم توريد 30 مليون جرعة فى مارس، بحسب ما قالت وزارة الصحة.

وقال شوجو واتانبابى رئيس السيطرة على كورونا فى المجلس الوزارى اليابانى، فى مؤتمر صحفى يوم الثلاثاء، إن الهدف هو ضمان أن اللقاح سيتم توفيره للبلاد بأسرها خلال النصف الأول من عام 2021.

لكن لا يربط ذلك بالأولمبياد وترى حكومة اليابان أن دورة الألعاب أولوية وفرصة لاستعراض التنشيط فى البلاد.