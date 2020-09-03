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مقتل شاب بطلق نارى خلال محاولته حل خلاف خاص بأسرة زوجته فى الهرم

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:36 م
مقتل شاب بطلق نارى خلال محاولته حل خلاف خاص بأسرة زوجته فى الهرم جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في جريمة مقتل شاب نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة الهرم، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى " محمد. أ " أطلق عليه عاطل أعيرة نارية، وحاول عدد من الأشخاص إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وقال شهود عيان إن المجني عليه استغاثت به زوجته بسبب خلافات خاصة بأسرة زوجته مع آخرين، وعندما توجه لحل الخلاف، أطلق عليه المتهم طلقتين أسفرا عن مقتله.


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