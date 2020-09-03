وأضاف البيان أن مقاتلة من طراز "ميج-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي حلقت في الجو للتعرف على الهدف وإبعاده عن الحدود الروسية. وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الهدف ، حيث تبين أنه طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وأوضح بيان المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع أنه بعد أن عادت الطائرة النرويجية بدون انتهاك المجال الجوي الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلام.

