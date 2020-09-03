معهد واشنطن يحتفى بمرشح مصر لـ"التجارة العالمية" ويؤكد: يمتلك خبرات دولية

سلط معهد واشنطن الضوء على انتخابات منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن المرشح المصرى عبد الحميد ممدوح جميل، يمتلك خبرات واسعة قادرة على تحقيق مصالح التجارة العالمية ، مضيفا في تقرير له إن التحضيرات تجري حاليا لانتخاب مدير عام جديد لـ"منظمة التجارة العالمية"، والتي يتنافس بها المرشح المصري عبد الحميد ممدوح جميل، الى جانب ثمانية مرشحين من أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وستبدأ عملية الاختيار بين 7 و16 سبتمبر.
وقال المعهد ، في تقرير له إن المرشح المصرى عبد الحميد ممدوح هو محامٍ متخصص في شؤون التجارة الدولية يتمتع بثلاثين سنة من الخبرة تشمل الصياغة القانونية لاتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتخصصات الأمين العام في صياغة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، كما شارك في تحويل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة إلى منظمة التجارة العالمية.
وقاد ممدوح مفاوضات متعددة الأطراف ولعب دور المستشار للعديد من حكومات الدول الأعضاء في "منظمة التجارة العالمية" في الشؤون المرتبطة بعمل المنظمة.
ويعتبر ممدوح خبيرًا فنيًا فى تفاصيل وخبايا النظم الاقتصادية وساهم في صياغة والتفاوض بشأن العقود منذ تأسيس المنظمة ورغم أن كافة المرشحين لمنصب المدير العام ليس لديهم انتماءات سياسية، إلا أنهم مرتبطون بدولهم، ولا بدّ من تسليط الضوء على قدرة مصر على تسيير علاقات تجارية مع الولايات المتحدة والصين من دون تعريض العلاقة الثنائية المؤسسية لأي منهما للخطر، ما تتميز مصر بأنها تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط ولديها علاقات وطيدة مع الطرفين.
وفقا للتقرير فأن ممدوح ، يعمل ضمن الأنظمة المتعددة الأطراف والحكومات يتمتع بالصفات الضرورية لضمان التوافق ويملك في الوقت نفسه الأدوات اللازمة لإدخال إصلاحات على عقد المنظمة خلال الفترة القادمة.
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