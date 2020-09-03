اليوم السابع
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مطلقة جيف بيزوس تصبح أغنى امرأة فى العالم بثروة قيمتها 68 مليار دولار

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:54 ص
مطلقة جيف بيزوس تصبح أغنى امرأة فى العالم بثروة قيمتها 68 مليار دولار ماكينزى مع زوجها السابق جيف بيزوس
كتبت ريم عبد الحميد

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أصبحت ماكينزى سكوت، مطلقة مؤسس أمازون وأغنى رجل فى العالم جيف بيزوس، أغنى امرأة فى العالم الآن، وبلغ صافى ثروة سكوت 68 مليار دولار، لتتخطى وريثة مجموعة لوريال الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرزز، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وبحسب شبكة سى إن إن الأمريكية، فإن سكوت كانت قد حصلت على ربع أسهم بيزوس فى أمازون فى تسوية الطلاق بين الزوجين عام 2019، ويعادل ذلك 4% من الأسهم التى كانت تبلغ قيمتها أكثر من 35 مليار دولار فى ذلك الوقت.

وأصبحت ماكينزى سكوت تحتل المرتبة الـ 12 فى قائمة أغنى شخص فى العالم، وفى يوليو الماضى أعلنت سكوت أنها تبرعت بنحو 1.7 مليار دولار لـ116 منظمة منها أربع كليات وجامعات للسود.

ووصفت المنظمات بأنها تركز على واحد من تسعة مجالات للحاجة تتراوح بين المساواة العرقية إلى التغيير المناخى.

وفى العام الماضى، وقعت سكوت أيضا على مبادرة تعهد بالمنح والتى أسسها وارين بافيت وبيل وميليندا جيتس، والتى تشجع أثرياء العالم على تكريس أغلب ثرواتهم للعمل الخيرى. ووفقا لقائمة الموقعين على المبادرة، فإن بيزوس أغنى رجل فى العالم لم يوقع عليها.

وكان سهم أمازون قد قفز 28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفع أكثر من 90% حتى الآن خلال هذا العام، وفقا لبيانات من موقع ريفينتيف، وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة ثروة بيزوس لتتجاوز 200 مليار دولار.


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