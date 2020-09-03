مطار القاهرة يسير 143 رحلة دولية تنقل على متنها 14388 راكبا

كتب ـ أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 143 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات تنقل على متنها 14388 راكبا. وقالت مصادر مطلعة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، باريس، لندن، جوانزو، أمستردام، إنجمينا، لاجوس، ميلانو، أثينا، بيروت، إسطنبول، أديس أبابا، جدة، دبى، الشارقة، الرياض، أبوظبى.

وتبلغ رحلات السفر 72 رحلة وتنقل على متنها 6543 راكبا، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 71 رحلة تنقل على متنها 7795 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها نيويورك، فرانكفورت، لندن، باريس، ميلانو، أثينا، إسطنبول، أديس أبابا، دبى، أبوظبى، دمشق، لاجوس، بيروت، وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الحديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمضى عليه 72 ساعة والذى بدأ تطبيقه الأول من سبتمبر الجارى.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وكذلك مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.