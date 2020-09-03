اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 18 رحلة دولية على متنها 2385 راكبا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:22 م
مطار القاهرة يستقبل 18 رحلة دولية على متنها 2385 راكبا مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم صباح اليوم الخميس 18 رحلة دولية قادمة من نيويورك وفرانكفورت وأثينا ومسقط وصبيحة وجدة ودبى وميلانو وأبوظبى والشارقة و عدة جهات أخرى وعلى متنها 2385 راكبا، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.
 
كما قام جميع الركاب من كافة الجنسيات بإظهار تحاليل الـPCR التى تؤكد خلوهم من فيروس كورونا ولم يمضى عليه 72 ساعة تنفيذا لقرار الحكومة المصرية بذلك.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة
 
 
 

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