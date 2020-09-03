اليوم السابع
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مصرع فنى كهرباء أثناء إصلاحه أعطالا بأحد المنازل فى كفر الشيخ

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:58 م
مصرع فنى كهرباء أثناء إصلاحه أعطالا بأحد المنازل فى كفر الشيخ جثة -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى فنى كهرباء مقيم بإحدى قرى مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء إصلاح أعطال كهربائية بأحد منازل القرية.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ع.ح" 38 سنة كهربائي، ومقيم بقرية القصابي، بمركز سيدى سالم، إلى المستشفى المركزى بسيدى سالم، مصابًا بحرق بالذراع الأيمن واشتباه نزيف داخلى بالمخ وتوفى عقب ذلك.

وتبين من التحريات الأولية التى أشرف عليها العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، أنه أثناء قيام الكهربائى المتوفى بإصلاح أعطال كهربائية بأحد منازل القرية، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلى بالمخ، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر رجال الشرطة المحضر رقم 6279 لسنة 2020م، إدارى مركز سيدى سالم، وأخطرت النيابة بالواقعة.


كفر الشيخ

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صعق بالكهرباء

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