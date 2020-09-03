موسكو (أ ش أ)

أعلن فاسيلى جولوبيف حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، صباح اليوم الخميس، مصرع شخص واحد وإصابة 46 آخرين بسبب حرائق الغابات في عدة مناطق بالمقاطعة، وكتب جولوبيف - في تغريده نشرها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي - " أن امرأة في منطقة كراسنوسولينسك لقت حتفها، واحترقت العديد من المنازل جراء حرائق الغابات التي اندلعت في المنطقة"، حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية على موقعها الإلكتروني.