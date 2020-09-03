وذكرت السلطات البحرية بشنجهاي أن الحادث وقع عندما اصطدمت ناقلة نفط تحمل حوالي 3000 طن من البنزين بسفينة شحن محملة بالرمال والحصى، ما تسبب في نشوب حريق على سطح ناقلة النفط وغرق الأخيرة.

ويقوم رجال الانقاذ بالبحث عن المفقودين حاليا، فيما ما تزال ملابسات الحادث غير معروفة.