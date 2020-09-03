مسجد كل يومين.. السيسى بنى 1200 دار عبادة فى 6 سنوات "فيديو"

بلغة الأرقام تفقد الأكاذيب مفعولها فهى أقصر الطرق العملية للرد على منابر الإخوان الإرهابية، وبها تثبت الدولة المصرية اهتمامها الكبير ببناء دور العبادة في المدن الجديدة.

فعلى أرض الواقع ومنذ 2014 وحتى يومنا هذا شهدت المدن الجديدة بناء 1200 مسجد مما يعنى بناء 171 مسجدا في كل عام، ويعني ذلك أيضا أن الرئيس السيسى يبنى مسجدا في مصر بمعدل كل يومين.

وتتسم هذه المساجد الجديدة بكونها ذات مساحات واسعة تصل لأكثر من 6 آلاف متر بطراز إسلامي مميز، وتقع فى أماكن حيوية ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة بمساحة 6223 مترا، وتم تنفيذ نحو 75% منه منذ العام الماضى و7 مساجد تسلمتها وزارة الأوقاف بمحور المحمودية الذى يعد الأكبر والأعظم في الإسكندرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

أيضا تكشف لنا لغة الأرقام أن الدولة لا تدخر أموالها في الإنفاق على بيوت الله، فبحسب وزارة الأوقاف تم إنفاق 6.4 مليار جنيه لعمارة المساجد فترة حكم السيسى.

ولا تخبرنا لغة الأرقام عن مشاريع انتهت فحسب بل عن مساجد أخرى سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة منها 7 مساجد جديدة فى محافظة جنوب سيناء، حقا إن مصر عمرانة ببيوت الله.