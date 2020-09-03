مستشار الرئيس للصحة: أزمة كورونا لم تنته والحكومة تعاملت معها باحترافية شديدة

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أنه لابد من أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشدد أن الفيروس متواجد بمصر، مؤكدا أن حدة كورونا انخفضت، بالإضافة إلى أن عدد الحالات 10% فقط التى تحتاج إلى التنفس الصناعى.

وأضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، خلال برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، أن كورونا لم تنتهى ولابد من مزيد من الإجراءات الاحترازية وزيادة وعى الأسرة المصرية، مطالبا من القنوات المصرية عرض باستمرار تحذير المواطنين من الإجراءات الوقاية للحدث من تفشى وباء فيروس كورونا، مضيفا أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية شديدة.

وتابع أن الحكومة تسعى لعدم وجود تكدسات داخل المدارس والجامعات لحماية الطلاب، مضيفا أننا نتابع ما يحدث علميا لحظة بلحظة فيما يخص كورونا وتطورات الأزمة عالميا، بالإضافة نطبق أحدث المعايير الطبية لمواجهة أزمة كورونا، ولا يوجد دواء مخصص لفيروس كورونا حتى الآن، وأوضح أن كل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر يشيد بها جميع المنظمات الطبية العالمية.