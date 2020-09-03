مسؤول لبناني يحذر من حاويات قابلة للانفجار في مرفأ بيروت

قال المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، إن هناك حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ، وطالب الجهات المعنية بالإسراع بإخراجها.
أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن القيسي حذر من وجود حاويات تحتوي على مواد قابلة للانفجار في مرفأ بيروت، وأضاف: "رفعنا كتبًا إلى المعنيين وطلبنا من الجمارك إخراجها".
ودعا القيسي الجمارك إلى "تطبيق القانون وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحن الحاويات"، مشيرا إلى أنّه سيرفع دعوى بحقّ مجهول يوم الإثنين المقبل في موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ.
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