مراكز أفريقية لمكافحة الأمراض تشدد على الانضمام لمسعى عالمى للحصول على لقاح كورونا

قال جون نكنجاسونج رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، إنه يتعين على جميع الدول المشاركة في مسعى عالمي لشراء وتوزيع لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 76 دولة غنية التزمت بالانضمام إلى خطة لتوزيع لقاحات مرض كوفيد-19 تشارك في إدارتها المنظمة وتهدف إلى شراء وتوزيع الجرعات بشكل عادل.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها لن تشارك في المبادرة التي يطلق عليها اسم كوفاكس بسبب اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على مشاركة منظمة الصحة العالمية في خطوة وصفها بعض المنتقدين بأنها "مخيبة للآمال".

وقال رئيس المراكز، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نتشارك هذا الأمر. لن تكون أي دولة بمأمن إذا كانت لا تزال هناك حالات كوفيد في دولة أخرى".