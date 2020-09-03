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مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 7 سبتمبر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:59 ص
مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 7 سبتمبر وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تقرر مد فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، حتى منتصف الليل من يوم 7 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ونظرا للإقبال المتزايد والشديد على نظام التقدم الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة، ولإتاحة الفرصة لاستكمال متطلبات التقدم بناء على كثرة  الطلبات التي وردت إلينا.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

 


التعليم العالي

اختبارات القبول

الجامعات الأهلية الجديدة

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