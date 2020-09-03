مدينة إسنا تنفذ 14 قرار إزالة بمساحة 2 فدان على الأراضى الزراعية بقرية أصفون

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بناحية قرية أصفون، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء المخالف.

ويقول المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة التى تمت اليوم عن تنفيذ 14 قرارا إزالة بناحية أصفون بمساحة 2 فدان و19قيراط، عبارة عن أحواش وأسوار ومبانى بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضى زراعية دون سند من القانون، حيث شارك فى الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وقسم التنظيم والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة اسنا، والمقدم سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث ورجال قوات الأمن والحماية المدنية.

وأكد رئيس مركز إسنا، أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدى ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة رصد خلالها أعمال بناء وشدة معدنية على قطعة أرض زراعية، وذلك استعداداً للبناء بالمخالفة للقانون بمنطقة ترعة ناصر التابعة مجلس قروى كومير، مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وطبقا للمادة 59 من القانون، وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لتعديات بالبناء وإزالتها.