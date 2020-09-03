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مدير تعليم المنوفية يكرم المتفوقين فى مسابقة الأولمبياد الدولية للغة الانجليزية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:03 م
مدير تعليم المنوفية يكرم المتفوقين فى مسابقة الأولمبياد الدولية للغة الانجليزية وكيل تعليم المنوفية أثناء تكريم الطلاب
المنوفية - محمد فتحى

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كرم اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية ، الطالبتين فرح فهيم محمد من مدرسة السادات للغات والطالبة أروى حاتم على ، بعد تصعيدهما للمرحلة النهائية للمنافسة على المركز الأول فى المسابقة الدولية الأولمبية للغة الأنجليزى Hippo 2020 ، والتى تجرى فعالياتها بنظام اون لاين هذا العام لدواعى فيروس كورونا المستجد .

وخلال التكريم أكد سويد على ضرورة رعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين فى مختلف مجالات الأنشطة والمواد الدراسية وتوفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية لتنمية وتطوير مواهبهم واستغلال هذه الطاقات الجادة بما يعود بالنفع العام على العملية التعليمية لخلق جيل جديد قادر على تنمية وتطوير ذاته.

 


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