مديرية الطب البيطرى بأسوان تنظم قوافل مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية .. صور

أسوان - صلاح المسن

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان تنظيم القوافل البيطرية المجانية بجميع أنحاء قرى ونجوع المحافظة، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكانت مديرية الطب البيطرى بأسوان قد نظمت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم قافلة بيطرية مجانية، وذلك بمنطقة المقلة بأبو الريش بحرى بمركز أسوان، بحضورالدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشارك فى فعاليات القافلة البيطرية الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان.

ومن ناحية أخرى، كانت قد حررت مديرية الطب البيطرى بأسوان 4 محاضر لأصحاب محلات الجزارة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والبيطرية، وذلك خلال حملة مكبرة على محال الجزارة بنطاق مدينة إدفو.

وأكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة بنطاق مدينة إدفو، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وتم خلال الحملة تحرير 4 محاضر جنح لأصحاب محلات الجزارة للمخالفة الصحية والبيطرية، وسط مشاركة من مسئولى إدارة إدفو البيطرية، ويأتى تنظيم هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكانت مباحث التموين بأسوان، تمكنت اليوم، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز من ضبط 31 قضية تموينية، شملت: قضية سلع منتهية الصلاحية، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، كما أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 12 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.