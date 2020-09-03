اليوم السابع
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مديرية الرياضة بالغربية تُنفذ برنامج "مشوارى" لتنمية مهارات الشباب

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:01 م
مديرية الرياضة بالغربية تُنفذ برنامج "مشوارى" لتنمية مهارات الشباب برنامج" مشوارى" لتنمية مهارات الشباب
الغربية - مصطفى عادل

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، برئاسة احمد الوكيل وكيل الوزارة برنامج مشواري، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، لتكوين وتنمية المهارات للشباب، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيلى المديرية للرياضة والشباب، وإيمان الراعي منسق عام محافظة الغربية ببرنامج مشواري، ورئيس قسم المشروعات وتدريب الشباب.

ويستهدف البرنامج تدريب الشباب بمركز شباب مدينة طنطا، ويستهدف البرنامج تنمية المهارات الحياتية للشباب.

ويضم البرنامج  مدربين موظفين بالمديرية، سبق وأن تم تدريبهم على يد مستشارين تابعين لمنظمة يونيسيف، ويستهدف البرنامج  المرحلة العمرية 13: 17سنة ومن 18:24سنة.

ويهتم البرنامج بتدريب الشباب على عدد من المهارات التي تساعده على الحياة العملية وبحثه عن اهتماماته واسلوب فى التعامل مع الاخرين وزملائه بالعمل من خلال تدريبه على عدد من المهارات مثل التواصل والعمل فى فريق والابتكار وكيفيه كتابة السيرة الذاتية بما يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها، وعمل دراسة الجدوى للمشروع وتطويرها، وكيفية اختياره لنوع العمل المناسب له، وعدد من المهارات.

إلى جانب تدريب الشاب على ايجاد العمل المناسب وتطوير المهارات الخاصة به ومساعدته على معرفة الاهتماماات المهنية وكيفية العمل فى فريق وكيفيه انشاء المشروعات الصغيرة.

 

 


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