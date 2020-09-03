مدرس علم نفس يستخدم القرود والكلاب فى الشرح: طريقتى لا تخالف السلوكيات العامة

كتب أيمن رمضان

قال محمد رضوان، مدرس علم نفس يستخدم القرود والكلاب فى شرح مادته، إنه لا يخالف السلوكيات العامة فى طريقة شرحه، مشددا على أنه أمر مقبول فى تدريس مادته التى بها عدة مدارس فى طريقة الشرح، وتابع: "المعلم قدوة ولا يجب النظر إليه بنظرة سلبية فى طريقة شرحه الرامية إلى تعليم وتربية النشء".

وأضاف "رضوان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يرى طريقته فى الشرح طريقة جيدة لإيصال المعلومة إلى الطلاب بالإضافة إلى أنها ترسخ فى ذهنه.

ووقت مشادة كلامية بين مقدم البرنامج، ومدرس علم نفس، قال على إثرها "رضوان": "أنت بتشد أوى على المدرسين يا أستاذ وائل.. وأنا مش بعمل مهزلة أنا بشرح للطلاب".