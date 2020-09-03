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محكمة باريسية تجرى جلسة استماع لأبرز متهمين فى هجمات "شارلى ايبدو"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:13 م
محكمة باريسية تجرى جلسة استماع لأبرز متهمين فى هجمات "شارلى ايبدو" حادث شارلى ايبدو
كتب: أحمد علوى

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أجرت المحكمة الجنائية فى باريس اليوم الخميس، ولليوم الثانى على التوالى، جلسة استماع لأهم اثنين متهمين فى قضية الهجوم على مقر صحيفة شارلى ايبدو فى باريس عام 2015، والمتهمان هما محمد فارس وعبد العزيز عباد، حيث قاما بجلب اسلحة حرب لمنفذى الهجمات.

واستخدم الأخوان كواتشى منفذى العمليات فى أحداث يناير، أسلحة كلاشينكوف ومسدسات أتوماتيكية مطورة وحامل ار بى جى، وهو ما يندرج تحت قائمة أسلحة الحرب، تم تمريرها من بلجيكا إلى عمق باريس.

وأشارت قناة فرانس 24، إلى أن المتهمين ينفيان تماما صلتهما بالحادث أو التهم.

وكانت افتتحت في محكمة الجنايات الخاصة في باريس أمس الاربعاء، محاكمة المتهمين باعتداءات يناير 2015 الإرهابية في فرنسا، بعد أكثر من خمس سنوات على الاعتداءات الدموية التي استهدف صحيفة "شارلي ايبدو" الساخرة ورجال شرطة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية (هايبر كاشير) وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا خلال ثلاثة أيام.

ويلاحق في هذا الملف 14 متهما بينهم ثلاثة سيحاكمون غيابيا، ويشتبه بتورطهم بدرجات متفاوتة بتقديم دعم لوجستي للأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي منفذي الاعتداءات الإرهابية التي دشنت سلسلة من الهجمات الإرهابية غير المسبوقة في البلاد. ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، حتى العاشر من نوفمبر 2020.
 
 
 

 


فرنسا

القضاء الفرنسى

شارلى ايبدو

محاكمه المتهمين بالهجوم على شارلي ابدو

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