محافظ كفر الشيخ يكلف برصد كافة أشكال التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة

كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة، لتسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وفق بيان اليوم الخميس، كافة الجهات المعنية بضرورة المتابعة اليومية لرصد كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة وحصر مخالفات المباني بنطاق المحافظة، وتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مؤكدًا أننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن عدد عقود التقنين التي تم الانتهاء منها 586 عقداً، وجار استكمال بقية عقود التقنين.