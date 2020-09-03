محافظ قنا يؤكد استرداد 12 فدانا و14 ألف متر من الرقعة الزراعية وأراضى الدولة

فريق المحافظات _ قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، والتى أسفرت عن إزالة 179 حالة تعدٍ .

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، وفق بيان اليوم الخميس، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 64 حالة تعدٍ بالمباني علي أملاك الدولة بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقوص وقـفط ونقادة بمساحة إجمالية 14 الف و691 متر مربع، كما نجحت في إزالة 13 حالة تعدٍ بالزراعة علي املاك الدولة بمركزي نجع حمادي وقوص بمساحة اجمالية 8 افدنة و23 قيراط و14 سهما ، بالإضافة إلى إزالة 102 حالة تعدٍ بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت ونجع حمادي ودشنا وقنا ونقادة بمساحة 4 افدنة و22 قيراطا و18 سهما .

وأكد محافظ قنا، علي استمرار أعمال ازالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي .