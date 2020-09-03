اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:35 م
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محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة بين نواب رؤساء المراكز والمدن

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:07 م
محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة بين نواب رؤساء المراكز والمدن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول

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أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الخميس قرارا جديدا برقم 611 لسنة 2020م، تضمن حركة تنقلات بين عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمصلحة العمل .

وشمل قرار محافظ سوهاج ندب محمد سروت عبد الرحيم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز طما للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، وندب يحيي محمود علي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز جهينة، وندب خالد ابو الفتوح الشمندي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم، وندب ليلة محمود حسن استشاري مدير عام بديوان المحافظة، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لشئون الديوان .

وأكد " الفقي " أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

 

 


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