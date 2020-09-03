محافظ جنوب سيناء يعقد مؤتمرا مع الجهات التنفيذية قبل افتتاح مشروعات تنموية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا تنسيقيا مع الجهات التنفيذية والأمنية فى إطار استعدادات محافظة جنوب سيناء لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى خلال الفترة المقبلة مثل جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث بمدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ فضلا عن المتحف الفرعونى والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ وعدد كبير من المشروعات التنموية بعدد من مدن المحافظة بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء مساعد وزير الداخلية وعدد من قادة الجهات الأمنية بالمحافظة للتنسيق حول هذه الافتتاحات والتى من المنتظر حضورها عدد من كبار المسئولين ورجال الإعلام من أجل ظهور المحافظة بالشكل اللائق بها خاصة أن تلك المشروعات تساهم فى دفع عجلة التنمية والإنتاج على المستوى القومى.

كما تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس مسجد "الحق المبين" المزمع افتتاحه الجمعة غدا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ورافق المحافظ اللواء نادر عشماوى السكرتير العام واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية والشيخ اسماعيل الراوى وكيل وزارة الاوقاف واحمد عبد العظيم رئيس مدينه طور سيناء وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن الأعمال تسير على قدم وساق وتجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة للمسجد من أعمال تجميل ونظافة داخل وخارج المسجد، مشيرا إلى أن المسجد أقيم على مساحة 2200 متر مربع، وهو أحد أكبر مساجد طور سيناء، وجرى إقامة مئذنتين بارتفاع 50 مترا، وعمل واجهات للمسجد، وعمل لاند سكيب خارجى حول المسجد وزيادة الإضاءة الخارجية والداخلية.