محافظ جنوب سيناء يعقد لقاءا موسعا مع الجهاز التنفيذى لمتابعة المشروعات الجارية

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرا موسعا مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، بمكتبة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى الإدارات بالمحافظة، تناول اللقاء كافة المشروعات المقامة على أرض المحافظة، وسير العمل بها وفق التوقيتات المحددة للانتهاء منها.

وأثنى المحافظ، وفق بيان اليوم الخميس، على الجهد المبذول وطالب بمضاعفة هذا الجهد من أجل زيادة سرعة عجلة الإنتاج فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى يمر بها العالم، كما وجة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية لحماية كافة العاملين من خطر فيروس كورونا.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة تعاون كافة أجهزة المحافظة وتبادل الخبرات فيما بينهم لسرعة الإنجاز، كما طالب بحصر كافة المعوقات إن وجدت لعرضها على كبار المسئولين بالدولة للعمل على حلها.

كما شدد المحافظ على الضرب بيد من حديد على كل متجاوز فى حق الدولة وبخاصة تنفيذ قرارات الإزالة وفقا للقانون، كما دعا لتكثيف الجهود للإنتهاء من مشروعات تطوير مدينة طور سيناء، والتى تستعد لافتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وكذا كافة المشروعات بكل مدينة وفقة جدول زمنى محدد.

وعلى هامش لقائه الموسع مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى الجهاز التنفيذى والعاملين والأهالى بمدينة سانت كاترين لجهودهم الكبيرة وتعاونهم فى السيطرة على السيول التى اجتاحت المدينة منذ أيام والسيطرة عليها ومحو أثارها فى وقت قصير، ما أدى إلى إنخفاض نسبة الخسائر وعدم وجود خسائر فى الأرواح.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الروح تعد نموذجا لكافة الأهالى بكافة المدن لتكون حائط صد لمقامة الكوارث الطبيعية، مشيدا بقوات الشرطة والأمن التى ساهمت بجهد كبير فى التصدى لمخاطر السيل وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

حضر اللقاء المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوى، السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديرى الادارات بالمحافظة.

كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء الخميس بزيارة تفقدية لمسجدى "الحق المبين" و "خالد بن الوليد" بمدينة طور سيناء وذلك كبروفة نهائية لافتتاحهما غدا 4 سبتمبر بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وشهد المحافظ، وضع اللمسات الأخيرة للمسجدان من أعمال تجميل ونظافة داخل وخارج المسجدان، مشيرا إلى هناك العديد من المساجد بكافة مدن المحافظة سيتم افتتاحهم قربيا فضلا على عدد أخر مازالوا فى طور البناء.