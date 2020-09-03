اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:01 م
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعًا، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء علاء المالكى، مدير المنطقة الصناعية، واللواء أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ومديرية الطرق وإدارة المشروعات.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة ، للتخلص من مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل اى عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خاص بالمنطقة الصناعية ، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات فى قطاع الصرف ومياه الشرب نظرا لأهمية المنطقة الصناعية الاقتصادية والاستراتيجية، موجها المحافظ خلال الاجتماع بمتابعة كفاءة الأعمال بمحطات رفع الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية، وضرورة سرعة انجاز الأعمال القائمة.

 

 


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