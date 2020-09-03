محافظ بنى سويف وقطاع الدعم الفنى بالصحة يبحثان الموقف التنفيذى للمشروعات

بنى سويف - هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماعا مع وفد من قطاع الدعم الفنى في وزارة الصحة، برئاسة الدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصحى بالمحافظة، والموقف التنفيذى لخطة الدعم الوزارى للمنظومة بالمحافظة.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود حسين مدير الطوارئ بالمستشفيات، والمهندسة أسماء عيد عبد الله إدارة التخطيط، وعدد من المعنيين والتنفيذيين للمشروعات بالقطاع الصحى على مستوى المحافظة .

ناقش المحافظ مع الوفد الحالة الإنشائية للمنشآت الصحية بالمحافظة ، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 3 أشهر قام بتشكيل لجنة فنية من المحافظة برئاسة النائب الدكتور عاصم سلامة للمرور الميدانى على كافة المنشآت الصحية ، والتى أعطت صورة كاملة ودقيقة عن الوضع القائم للمنشات الصحية، بجانب أن ذلك ساهم فى تكوين رؤية واضحة للنهوض بالوضع القائم وبما يتماشى مع خطة الدولة فى هذا الشأن .

وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذى الخاص ببعض المشروعات الجارية ، مثل مشروعات تطوير مستشفى اهناسيا وسمسطا ، ومشروعات رفع كفاءة عدد من الوحدات والمستشفيات النوعية، واستحداث أقسام جديدة نوعية داخل بعض المستشفيات ، ضمن خطة كاملة تتضمن المتطلبات التى أعدتها المحافظة وفقا للمراجعة الشاملة والميدانية لكافة مكونات المنظومة ، وتعمل وزارة الصحة على دعمها وتلبية تلك المتطلبات .

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المشكلات والمعوقات ومقترحات وخطوات تذليلها للدفع بالموقف التنفيذى للمشروعات الجارى ، حيث شدد المحافظ على أهمية تضافر الجهود فى هذا الشأن ، منوها عن ضرورة إطلاعه بأى مستجدات أولا بأول بمواقع العمل ، لسرعة اتخاذ مايلزم بالتنسيق مع الجهات المختصة ، مؤكدا على أن هناك بعض المشروعات المحافظة فى حاجة ماسة لها وتتطلب الإنجاز الأفضل الأسرع .