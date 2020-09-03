محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعي بالفرافرة بإستثمارات بلغت ٣٢٠ مليون جنيه - صور

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس ، جولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات بمركز الفرافرة وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد إحدي مشروعات الإستثمار الزراعي المقام على مساحة ١٧ ألف فدان لزراعة أصناف النخيل ذات العائد الإقتصادي المرتفع كالمجدول والزغلول والحياني وغيرها.

وأشاد الزملوط بنسب نجاح المشروع والتي بلغت ٩٧ ٪ بحجم إستثمارات يصل إلي ٣٢٠ مليون جنيه، ويستهدف زراعة ٧٠ ألف نخلة، تم زراعة ٣٥ ألف نخلة منها حتي الآن وجاري إستكمال المستهدف حتي شهر إبريل القادم.

كما افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال جولته اليوم الخميس بمركز الفرافرة يرافقه يوسف مرزوق رئيس المركز ، السوق الحضاري الجديد الذي تم إنشاءه وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائي علي مساحة 2456 م2.

ووجه الزملوط بتنويع أنشطة السوق والخدمات المعروضة به وفقاً لأولوية الأنشطة المطلوبة والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين. هذا وتبلغ تكلفة إنشاء السوق ٣.٨ مليون جنيه ويضم ٣٢ وحدة تجارية سيتم طرحها للشباب من أبناء المركز.