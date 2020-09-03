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الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:34 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء مسجد الحصرى بالفرافرة بتكلفة 9 مليون جنيه

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:04 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء مسجد الحصرى بالفرافرة بتكلفة 9 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء مسجد الحصرى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خلال جولته، اليوم الخميس، بمركز الفرافرة، أعمال إنشاء مسجد الحصرى، يرافقه يوسف مرزوق، رئيس المركز.

ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى التوقيتات المحددة استعدادًا لافتتاحه، كما تفقد ملحقات المسجد والتى تضم دار لتحفيظ القرآن الكريم وحضانة وعيادات صحية، بالإضافة لمصلى السيدات، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 700 م2 وبتكلفة تبلغ 9 مليون جنيه.

 

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أعمال إنشاء مسجد الحصرى

 

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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء مسجد الحصرى

 

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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء مسجد الحصرى

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محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال إنشاء مسجد الحصرى

 

 


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