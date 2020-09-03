محافظ المنيا يتابع انتظام المراكز التكنولوجية فى استقبال طلبات التصالح

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس انتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة ، فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح ، حيث تشهد المراكز التكنولوجية، بالمحافظة اقبالاً كبيرًا من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

تابع المحافظ خلال جولته بالمجلس التكنولوجى لخدمة المواطنين الالتزام بالتوجيهات التى أصدرها للتيسير على المواطنين من خلال توفير استراحات للانتظار، منعا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي.

كما وجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة.

وأعلن المحافظ أن عدد طلبات التصالح المقدمة فى مخالفات البناء وصل إلى 49 ألف طلب من إجمالى 110 آلاف و500 مخالفة تم رصدها ، مشددا على تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية والخاصة بالتصدى بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس والتعدى على الاراضى الزراعية، ومؤكدا انه انتهى عصر البناء على الاراضى الزراعية ، ولن نخسر مترا واحدا من تلك الاراضى ، مشيرا الى ان جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، حيث ان الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الاسكان الاجتماعى للمواطنين حتى لا يتم التعدى على الاراضى الزراعية.

وأضاف المحافظ، إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية

محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية