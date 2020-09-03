محافظ القليوبية يجتمع برؤساء المراكز ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح والمتغيرات المكانية، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها، وذلك بحضور إيمان ريان والدكتورة سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى، والمهندس مصطفي مجاهد نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ورؤساء لجان التقنين ( مديري مديريات المساحة والاسكان ومديري ادارات الاملاك والشئون الهندسية والتخطيط العمرانى ومركز المعلومات والمتابعة والشئون القانونية والشئون الاقتصادية ) ومدير ادارة المتغيرات المكانية والمكتب الفنى لمناقشة موقف التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

وأكد محافظ القليوبية، سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

ولفت المحافظ، إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى املاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيراً إلى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الأمن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التى لم يتم تقنين وضع اليد عليها.

وأكد المحافظ، أنه تم استلام 2899 طلب تم قبول 770 طلب وتم توجيه 1280 طلب إلى المساحة العسكرية وجاري البت في 411 طلب جديد كما تم تحرير عدد 246 عقد وتسليمهم الي اصحابها.

من جانبه أوضح الهجان، على أهمية دور وحدة المتغيرات المكانية والتى تقوم بعملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية ،الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عملية إزالتها من المهد ومنعها.

وطالب محافظ القليوبية بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وطبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحتة التنفيذية.

وتجدر الإشارة، إلى أن اجمالى عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب وبلغت اجمالى رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.