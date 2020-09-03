محافظ القاهرة يوجه بنقل باعة سوق عبود لحين الانتهاء من أعمال التطوير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن حى الزاوية الحمراء يشهد جهودا مكثفة تتضمن تطوير سوق عبود بشكل حضاري، وكذلك رصف وإنارة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى السوق، وإنشاء موقف السرفيس وتطوير وتوسيع كوبري المشاة الواصل بين مدينة النور وشارع أحمد حلمى.

وأوضح محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتي من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية، وأن الطاقة الاستيعابية للسوق 146 باكية، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من أعمال التطوير هو ان ينضم سوق عبود لقائمة الأسواق الحضارية التى تقوم المحافظة بإنشائها حتى يتم وضع نهاية للأسواق العشوائية التي طالما عانت منها العاصمة .

وكلف المحافظ، نائب المنطقة الشمالية ورئيس حي الزاوية الحمراء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة أعمال إزالة اشغالات السوق ونقل الباعة إلى الملعب المفتوح بمدينة الجندول لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

يذكر أن الخطة التى أعدتها الحكومة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، كشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.

وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ بـ 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.

وحددت خطة حصر الأسواق العشوائية توزيع هذه الأسواق وفقا لنوع النشاط، وتبين أن نسبة الأسواق العشوائية التى تعمل فى نشاط غذائى وهى أكبر نسبة وبلغت 58%، يليها الأسواق التى تعمل فى نشاط مختلط ونسبتها 30%، ثم النشاط التجارى ونسبته 11%، والأسواق التى تعمل فى نشاط حرفى نسبتها 1%، أما توزيع الأسواق وفقا لنوع السوق، فجاءت الأسواق اليومية بنسبة 74%، والأسواق الأسبوعية بنسبة 25%، والأسواق السنوية بنسبة 1%.