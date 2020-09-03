محافظ الشرقية يكرم العاملين بإدارة نظم معلومات البنية التحتية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 22 من العاملين بإدارة نظم معلومات البنية التحتية بديوان عام المحافظة، بمنحهم شهادات تقدير لأدائهم المتميز ومجهوداتهم المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

حضر التكريم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ثمن محافظ الشرقية مجهودات العاملين بإدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال الفترة السابقة وحسن تعاونهم مع الجهات المعنية من خلال إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لاراضي املاك الدولة ، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

أكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل .

حرص المكرمون على إهداء محافظ الشرقية درعا تذكاريا تقديراً لمجهوداته في تحسين بيئة العمل داخل الإدارة لتحسين مستوى أداء العاملين وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة .

وأعرب المكرمون عن سعادتهم لتكريم المحافظ لهم اليوم ، مؤكدين أن التكريم يمثل لهم دافعا وحافزا لبذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية، والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدى للتعدى على الأراضي الزراعية.

يذكر أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسى متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) و متابعة أى إنشاءات للمرافق تحت الارض من بدء العمل حتى نهايتة وتسجيلها فى قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذى (AS-BUILT ) و استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام اقوى البرامج فى العمل ARC- GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططى ومتخذى القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التى تعترض مناطق عمل المشروعات.