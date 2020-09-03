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محافظ الشرقية يعلن تغريم 97 سائقا لعدم ارتداء الكمامة فى مواجهة كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:08 م
محافظ الشرقية يعلن تغريم 97 سائقا لعدم ارتداء الكمامة فى مواجهة كورونا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنه تم اليوم ضبط 97 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وميدان التحرير وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

 

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحه وسلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ، والحد من انتشاره.

 

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

 

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 6 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك على النحو التالى : بميدانى الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر) ومزلقان العصلوحى ، أسفرت عن ضبط 97 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020.


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