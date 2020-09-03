محافظ الدقهلية يقيل مدير مستشفى بلقاس المركزى لسوء حالة المستشفى.. صور

الدقهلية - شريف الديب

قاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فجر اليوم الخميس ، ويرافقة هيثم الشيخ نائب المحافظ ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، ووكلاء الوزارات مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، حملة مكبرة للمرور والمتابعه والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة، ففى مستشفى بلقاس المركزى، قرر محافظ الدقهلية إقالة مدير المستشفى، وذلك بعد أن تلاحظ للمحافظ ومرافقيه خلال الجولة داخل المستشفى، الاهمال وسوء حاله النظافه، والاضاءة، وتراكم رواكد لم يتم التصرف فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها.

ووجه محافظ الدقهلية ، للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بسرعه اتخاذ الإجراءات الفورية نحو تعين مدير جديد للمستشفى المشار إليها والقيام بمعالجة كافه أوجه القصور وتلافى الملاحظات التى تم رصدها ، مع ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين .

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد خلال جولته بالمستشفى قسم الاستقبال والمطعم وحجرات التعقيم وباقى الاقسام بالمستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، للمرضى و المترددين، كما شملت الزيارة المفاجئة لحملة التفتيش والمتابعه بقيادة محافظ الدقهلية منذ فجر اليوم تفقد شوارع وميادين مدينه بلقاس .

كما زار المحافظ مقر رئاسة مركز ومدينه بلقاس واجتمع مع عدد من العاملين ، مؤكدا لهم على ضرورة حسن استقبال المواطنين وجوده الخدمات المقدمة لهم ، وقد كلف المحافظ ، الدكتور عمرو عبد العاطى، رئيس مركز ومدينه بلقاس، بتكثيف أعمال النظافه بالشوارع والميادين من خلال تقسيم المدينه إلى مربعات وبورديات للعمل بمشرف مختص لكل منطقه حتى يتم اثابه المتميزين ومعاقبة المقصرين .

واكد المحافظ ان على جميع الاجهزة بالمحافظة ان تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من اجل صالح المواطن الدقهلاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة.

تفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بالمحافظات، و فى اطار سلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية بالدقهلية ،

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزى