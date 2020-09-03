محافظ الإسكندرية يشدد علي الإلتزام بالتراخيص والقوانين المنظمة للإعلانات

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي استمرار تكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها ،كما شدد المحافظ علي أصحاب الإعلانات بضرورة الإلتزام بالقوانين المنظمة للإعلان واستيفاء كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لذلك ،مؤكدا علي منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، وذلك في إطار التأكيد على عودة الإنضباط في الشارع السكندري.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم أنه في هذا الصدد؛ قامت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بإزالة عدد من الإعلانات الكبيرة تي بول في شارع فوزي معاذ سموحة وطريق الحرية رشدي بنطاق حي شرق، وباستخدام أحدث المعدات حرصا على سلامة المارة. وذلك تحت إشراف اللواء عادل الخواجة مستشار محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد الملاح معاون محافظ الإسكندرية، والجهات المعنية.

وناشدت محافظة الإسكندرية السادة وكالات الدعاية والإعلان الإلتزام بإصدار التراخيص اللازمة للإعلانات. مؤكدة أن المركز النموذجي للخدمات والمشروعات بالديوان عام هو الجهة الإدارية الوحيدة المنوط لها إصدار التراخيص داخل المحافظة.