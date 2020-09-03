اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظة دمياط تقرر تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح على بعض مخالفات البناء

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:10 ص
محافظة دمياط تقرر تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح على بعض مخالفات البناء الدكتورة منال عوض محافظة دمياط
دمياط فريق المحافظات

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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسبة 30٪ من القيمة المقررة لبعض المناطق المتاخمة للمدن.
 
وأوضحت المحافظ إلى أن ذلك يأتى تماشيًا مع السياسة التى تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المبانى المخالفة التى تنطبق عليها شروط قانون التصالح رقم 17لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم ، كما جددت محافظ دمياط مناشدتها للمواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية والتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا بنهاية شهر سبتمبر الحالى.
 
 
 
 

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التصالح فى مخالفات البناء

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