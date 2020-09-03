محافظة الجيزة تزيل 55 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمراكز وبرج 12 دور بالطالبية

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزاله 55 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمراكز أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأوسيم وكرداسة والبدرشين، مشيراً أن الحملات متواصلة يومياً لإزالة كافه أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبه الدولة.

وأكد المحافظ أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية مؤكداً على إزالة الأسوار والغرف والمنشأت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها، لافتاً إلى أنه تمت إزالة 11 حاله تعدى بمساحة 1080 م بمنطقه الحوض الكبير بقرية ترسا بمركز أبو النمرس وشملت التعديات أبنيه خرسانية وعقارات مكونه من دور أرضي ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه تم إزاله 18 حاله تعدى على أراضى زراعية و أملاك دولة بطريق 11 وأسوار بمساحة 1350 م بشارع أرض الوحدة بأم خنان بمدينة الحوامدية.

وأوضح أنه تم إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة 550 م بمركز البدرشين وإزالة غرف وتعديات على الأراضي الزراعية بمنطقه حوض الميه وشنبارى بمركز أوسيم بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 م، بالإضافة إلى إزالة 16 حاله بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البرمبل ومسجد موسي بمركز أطفيح، وإزالة 3 حالات تعديات على أراضي زراعية بمنطقة أبو غالب على مساحه 700م بمركز منشأه القناطر وإزالة تعديات على مساحة 6 قيراط بطريق ترعة الشرف بكفر حكيم بكرداسة وفى مركز ومدينة الصف تم ازالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والتى شملت أدوار أرضي وأعمدة.

وفى حى الهرم تم إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع كعبيش بالثلاث طوابق بشارع فيصل وإزاله سلالم خارجه عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق بحى الدقى، كما تم إزالة عقار مخالف مكون من 3 أدوار بجوار محور الضبعة بجزيرة محمد بحى الوراق، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من إزاله برج مخالف مكون من 12 دور على مساحة 300 م بشارع الأنوار بالمريوطية بحى الطالبية، كما تم البدء فى إزالة عقار مخالف بشارع شبيطة بخاتم المرسلين بحى الطالبية.