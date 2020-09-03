مجموع الثانوية شرط قيد خريجي الجامعات الأجنبية في نقابة "أطباء الأسنان"

أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، معايير وشروط وآليات تسجيل خريجى الجامعات الأجنبية خارج مصر، بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، موضحا أنها تتضمن:
1- أن يكون مجموع الثانوية العامة مُطابق للحد الأدنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لنفس سنة القبول بالجامعة.
2- أن تكون الجامعة والشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
3- يُطبق القرار على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 2019.
وكانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه طبقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية، التى تم عقدها يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019 تتضمن شروط وآليات نقابة أطباء الأسنان:
1- تسجيل جميع كليات طب الأسنان الخاصة المنشأة بقرار جمهوري وحاصلة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
2- تسجيل طلبة الكليات مع الالتزام بالحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات لنفس عام القبول.
4- الحالات التي تحت الحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث اعتبرت النقابة أن التحاقهم بالكلية فى هذه الحالة تم بشكل غير شرعى.
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