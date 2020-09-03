اليوم السابع
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مجموع الثانوية شرط قيد خريجي الجامعات الأجنبية في نقابة "أطباء الأسنان"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:31 م
مجموع الثانوية شرط قيد خريجي الجامعات الأجنبية في نقابة "أطباء الأسنان" الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، معايير وشروط وآليات تسجيل خريجى الجامعات الأجنبية خارج مصر، بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، موضحا أنها تتضمن:
 
1- أن يكون مجموع الثانوية العامة مُطابق للحد الأدنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لنفس سنة القبول بالجامعة.
 
2- أن تكون الجامعة والشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
 
3- يُطبق القرار على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 2019.
 
وكانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه طبقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية، التى تم عقدها يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019 تتضمن شروط وآليات نقابة أطباء الأسنان:
 
1- تسجيل جميع كليات طب الأسنان الخاصة المنشأة بقرار جمهوري وحاصلة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 
2- تسجيل طلبة الكليات مع الالتزام بالحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات لنفس عام القبول.
 
4- الحالات التي تحت الحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث اعتبرت النقابة أن التحاقهم بالكلية فى هذه الحالة تم بشكل غير شرعى.
 
 
 
 

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