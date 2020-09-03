اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:52 م
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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على تنظيم قافلة زراعية لقرية جزيرة ببا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:03 م
مجلس جامعة بنى سويف يوافق على تنظيم قافلة زراعية لقرية جزيرة ببا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بنى سويف ، برئاسة الدكتور منصور حسن فى جلسته رقم187، على تنظيم قافلة زراعية لقرية جزيرة ببا ، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وصرح رئيس الجامعة، إن الهدف من القوافل الزراعية هو الوصول إلى الفلاح فى أرضه، للتعرف على مشاكله الحقيقية ودعمه وتزويده بكل ما هو جديد فى الأساليب والنظم الزراعية الحديثة التى تهدف للممارسة الامثل فى استخدام الأسمدة والإدارة الرشيدة للعناصر الغذائية للنبات بتطبيق المصدر الصحيح بالكمية الصحيحة فى الوقت والمكان المناسب والوصل إلى أعلى إنتاجية زراعية وتوطيد العلاقة ما بين صناع الأسمدة والمزارعين.

وأضاف الدكتور منصور ان القافلة ستقوم بمهمة التقريب والتعاون بين القطاعين العام والخاص المنتج للأسمدة وصناعتها على مستوى الزراعة والمزارعين والتواصل مع صناع الأسمدة بين الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الزراعية وكافة المنظمات المهتمة بإنتاج الأسمدة والمحاصيل .

 


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