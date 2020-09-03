ما الفرق بين مسحة الأنف و اختبار اللعاب للكشف عن فيروس كورونا؟

كتبت إيناس البنا

وجدت دراستان جديدتان وفقا للجريدة الصينية "SCMP" ، أن الاختبارات التي تبحث عن الفيروس في عينات اللعاب يمكن الاعتماد عليها مثل الاختبارات التي تتطلب عينة من مؤخرة الأنف، ومن المؤكد أن هذا سيكون تطورًا مرحبًا به لأي شخص يفضل تجنب الانزعاج من إدخال مسحة طويلة وقاسية حتى الآن، في تجويفه الأنفي بحيث يشعر أنه يداعب دماغه.



الفرق بين المسحة واختبار اللعاب

لكنها ليست الفائدة الوحيدة، ولكن يمكن لأي شخص تقريبًا إجراء اختبار يعتمد على اللعاب ، لذلك ليست هناك حاجة للذهاب إلى مركز الاختبار، كما أنه يحرر وقت العاملين في المجال الطبي ويجنبهم التعرض المحتمل للفيروس.

المسحة مقابل اختبار اللعاب وجد الباحثون أن اختبارات اللعاب كانت أفضل في اكتشاف الفيروس ، في الأيام الخمسة الأولى بعد التشخيص ، جاءت نتائج اختبارات اللعاب إيجابية بنسبة 81 % ، مقارنة بـ 71 % من اختبارات البلعوم الأنفي، وظلت فجوة مماثلة خلال اليوم العاشر بعد التشخيص. في إحدى الدراسات الجديدة ، حدد فريق من جامعة ييل 70 مريضًا في المستشفى مصابين بـ Covid-19 تم تأكيد إصابتهم بالمسحات الأنفية البلعومية التقليدية، وفي كل مرة أجرى فيها عامل رعاية صحية اختبارات مسحة أنف إضافية ، طلب الباحثون من المرضى إجراء اختبار اللعاب لأنفسهم أيضًا.وجد الباحثون أن اختبارات اللعاب كانت أفضل في اكتشاف الفيروس ، في الأيام الخمسة الأولى بعد التشخيص ، جاءت نتائج اختبارات اللعاب إيجابية بنسبة 81 % ، مقارنة بـ 71 % من اختبارات البلعوم الأنفي، وظلت فجوة مماثلة خلال اليوم العاشر بعد التشخيص.

بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف الباحثون نسخًا من المادة الوراثية للفيروس في لعاب المرضى أكثر من العينات المأخوذة من مؤخرة تجاويف الأنف.

لمعرفة كيفية تكديس الاختبارات بين الأشخاص المصابين بعدوى بدون أعراض ، قام الباحثون بتوظيف 495 من العاملين في مجال الرعاية الصحية دون أي علامات على Covid-19 وأعطوهم اختبار اللعاب. جاءت 13 عينة من الاختبارات إيجابية.

من بين هؤلاء الـ 13 شخصًا ، أعطى 9 لأنفسهم مسحات أنف في نفس اليوم ، وجاءت اثنان فقط من هذه الاختبارات إيجابية، ومع ذلك ، تم تأكيد جميع اختبارات اللعاب الـ 13 في وقت لاحق من خلال اختبارات البلعوم الأنفي الإضافية، وتم نشر النتائج في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

وفي الدراسة الثانية ، قام باحثون من كندا بضم ما يقرب من 2000 شخص يعانون من أعراض خفيفة تتوافق مع Covid-19 أو الذين لم تظهر عليهم أعراض ولكنهم كانوا معرضين لخطر الإصابة، وكتب المؤلفون أن تصميم الدراسة كان يهدف إلى محاكاة ظروف الفحص الجماعي.

وخضع المشاركون لاختبار مسحة أنف معياري وقاموا أيضًا بجمع عينات لعابهم الخاصة. من بين 1939 زوجًا من الاختبارات ، جاءت نتيجة 34 إيجابية للإصابة بفيروس كورونا. كما كانت هناك 14 حالة تم فيها اكتشاف الفيروس في عينة اللعاب وليس عينة الأنف ، و 22 حالة كان العكس صحيحًا.