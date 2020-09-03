اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:24 م
خالد صلاح
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ماليزيا تحظر دخول مواطنى دول تسجل حالات إصابة بكورونا أكثر من 150 ألف حالة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:59 م
ماليزيا تحظر دخول مواطنى دول تسجل حالات إصابة بكورونا أكثر من 150 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بوتراجايا أ ش أ

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حظرت ماليزيا دخول مواطنى دول سجلت أكثر من 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وقال وزير الدفاع الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب ،فى تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الخميس،: "لن نسمح لمن ينتمون إلى دول عالية الخطورة بدخول بلادنا".

كما أفاد وزير الدفاع الماليزى باحتمالية توسع قائمة المواطنين الأجانب الممنوعين من دخول البلاد، مشيرا إلى أنه مع ذلك، قد تستثنى ماليزيا الحالات الطارئة وتلك المتعلقة بالشؤون الحكومية الثنائية، موضحا أن الأمر مرهون بموافقة إدارة الهجرة.

ويشمل الحظر حتى أولئك الذين يحملون تصاريح الهجرة طويلة الأجل مثل المقيمين الدائمين والأزواج الأجانب من الماليزيين وأولئك الذين يخضعون لبرنامج المغتربين الخاص المسمى بـ "ماليزيا موطنى الثاني".

وأعربت السلطات الصحية فى ماليزيا عن قلقها حيال احتمالية ارتفاع الحالات الوافدة مع اقتراب فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالي، كما أن معظم الحالات التى تم الإبلاغ عنها مؤخرًا فى ماليزيا مرتبطة بالإصابة بالعدوى من الخارج.

وأغلقت ماليزيا حدودها منذ شهر مارس الماضي، لكنها بدأت فى تخفيف القيود فى يوليو للسماح لحاملى تصاريح الهجرة طويلة الأجل ومن يحملون تأشيرات مهنية بدخول البلاد.

 


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