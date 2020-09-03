ماذا سيقدم علماء مصر بالخارج للجامعات الأهلية؟.. الجراح العالمى نادر حنا يجيب

ماجد تمراز

أكد الدكتور نادر حنا، أستاذ جراحة الأورام بجامعة ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك العديد من الأفكار الخاصة بتقديم خبرات لطلاب الجامعات الأهلية في مصر، من خلال توصيلهم إلى طرق التعامل مع الوضع الحالي للأمراض والأوبئة في العالم، بالإضافة إلى تدريبهم على الطرق الحديثة في إجراء العمليات الجراحية، ومعرفة الوقت اللازم لإجراء العمليات الجراحية خاصة بجراحة الأورام، وهو أمر يحتاج مجهود كبير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، الذى يذاع على قناة dmc: "هناك طلاب مصريين يأتون إلى التدريب في جامعة ميرلاند، ولكنهم يتلقون تدريبات نظرية ولا يسمح لهم بالتدريب العملى، ولكن مع وجود الجامعات الأهلية ستسمح لهم الفرصة للتدريب العملي، وخلال سنوات قليلة ستقدم تلك الجامعات الكثير لنظام التعليم في مصر.